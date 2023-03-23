Суд приговорил журналиста «КП в Беларуси» к 3 годам колонии

Опубликовано: 23.03.2023 12:34 , Обновлено: 23.03.2023

Минский городской суд 23 марта озвучил приговор журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко. Ему дали 3 года колонии общего режима.

Журналиста признали виновным по ст. 130 УК (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

Напомним, Можейко задержали в начале октября 2021 года после того, как он опубликовал на сайте «Комсомольской правды в Беларуси» (kp.by) комментарий одноклассницы минчанина Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ.

Согласно обвинению, корреспондент «проявлял безнравственный интерес к экстремистской деятельности», являлся «ее сторонником», и «действовал по мотивам политической и идеологической вражды».

По словам прокурора, Можейко «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Александра Лукашенко, а еще написал материал, в котором одноклассница Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, «в комплиментарном ключе высказывается о нем».