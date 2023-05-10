Суд над сыном Бабарико назначили на 22 мая
Госагентство Белта сообщило, что суд над Эдуардом Бабарико, сыном претендента на пост президента на выборах 2020 года, начнется 22 мая. Дело будет рассматривать Минский областной суд.
Сына белорусского бизнесмена и политика, который отбывает уголовный срок в колонии, обвинили “в уклонении от уплаты налогов”, а также легализации средств. Эдуарду Бабарико предъявили и обвинение в “пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”.
Сначала Эдуарда обвиняли только в уклонении от неуплаты налогов, однако в конце 21 года ему предъявили новые — разжигание вражды и организация массовых беспорядков. Сыну Виктора Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили соратники политика.
Тем временем Евросоюз потребовал дать доступ к Виктору Бабарико. Его соратники и родственники заявили, что 13 дней не могут получить информацию, где он находится после госпитализации.
Виктора и Эдуарда Бабарико задержали 18 июня 2020 года, когда они везли подписи для выдвижения экс-главы “Белгазпромбанка” в кандидаты в президенты.
6 июля 2021 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину политик не признал. Он отбывает наказание в исправительной колонии Новополоцка.