Суд над сыном Бабарико назначили на 22 мая

Опубликовано: 10.05.2023 15:54 , Обновлено: 10.05.2023

Госагентство Белта сообщило, что суд над Эдуардом Бабарико, сыном претендента на пост президента на выборах 2020 года, начнется 22 мая. Дело будет рассматривать Минский областной суд.

Сына белорусского бизнесмена и политика, который отбывает уголовный срок в колонии, обвинили “в уклонении от уплаты налогов”, а также легализации средств. Эдуарду Бабарико предъявили и обвинение в “пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”.

Сначала Эдуарда обвиняли только в уклонении от неуплаты налогов, однако в конце 21 года ему предъявили новые — разжигание вражды и организация массовых беспорядков. Сыну Виктора Бабарико грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили соратники политика.

Тем временем Евросоюз потребовал дать доступ к Виктору Бабарико. Его соратники и родственники заявили, что 13 дней не могут получить информацию, где он находится после госпитализации.

Виктора и Эдуарда Бабарико задержали 18 июня 2020 года, когда они везли подписи для выдвижения экс-главы “Белгазпромбанка” в кандидаты в президенты.

6 июля 2021 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Свою вину политик не признал. Он отбывает наказание в исправительной колонии Новополоцка.