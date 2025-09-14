Стало известно, почему в белорусской армии стали активно ставить "мангалы" - "Системный ответ"
На фото, опубликованных министерством обороны Беларуси, многие заметили, что бронемашины оснастили так называемыми "мангалами" - сварными конструкциями над башнями танков и БТР.
Близкий к белорусским силовикам ТГ-канал “На западном рубеже” сообщил, что решение было принято из-за доказанной эффективности.
Источник сообщил, что конструкции на белорусских танках официально называются противодронной защитой «Мангал».
“Эти «антидроновые козырьки» становятся стандартом защиты для бронированных машин, командных пунктов и станций РЭБ”, - пояснил “На западном рубеже”. Их активно устанавливают в подразделениях Западного оперативного командования армии Беларуси.
Эксперт утверждает, что «Мангал» - это не экспериментальная система, а “отработанное решение, которое уже не раз доказывало свою эффективность против различных типов беспилотников, включая самые опасные — FPV-камикадзе” на войне в Украине.
ТГ-канал рассказал, что массовая установка «Мангалов» - “это системный ответ на одну из главных тактических угроз на поле боя”, чтобы белорусские танки могли “действовать агрессивнее и эффективнее , не опасаясь массовых атак с воздуха”.
Впрочем, на фото Минобороны Беларуси не меньше техники, которая “Мангалами” не оснащена.
Ранее Telegraf.news писал, что в России ещё в 2024 году пошли дальше, и российские СМИ опубликовали видео, на котором показали новую версию антидроновой обшивки танка Т-80 — с вентиляцией и походной койкой.
В танке установили решетки, цельные листы толщиной 8 мм и “походную кровать”. Теперь конструкция стала больше и напоминает большую движущуюся клетку.