США призвали Украину сдать Бахмут россиянам

Опубликовано: 24.01.2023 17:59 , Обновлено: 04.07.2024

Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что власти США и стран Запада призвали Украину сместить свое внимание с жестоких многомесячных боев в Бахмуте, и даже оставить город. Это было частью послания, переданного тремя высокопоставленными чиновниками Белого дома, которые посетили Киев на прошлой неделе.

Западные союзники уверены, что Украина, вместо этого, должна уделить внимание будущему наступлению на юге. Ведь к тому времени у Киева будут танки и тяжелые боевые машины. А значит ВСУ потребуется использовать другой, куда более масштабный, стиль ведения боевых действий.

Западные эксперты напомнили Киеву, что в результате сильных обстрелов город был почти полностью разрушен. “[Бахмут] не привлекателен в военном отношении”, - заявил один из источников CNN, пояснив, что город очень разрушен.

Во недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовали заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны по политике Колин Кал. Высокопоставленные посланники заявили властям в Киеве, что ВСУ пора готовится к механизированной маневренной войне с применением быстрых и внезапных действий на фронте.

Телеканал напомнил, что сотни единиц бронетехники, которые США и европейские страны предоставили Украине за последние недели, включая 14 британских танков, призваны помочь Украине осуществить смену тактики и стратегии.

Однако источники CNN не уверены, согласился ли Киев оставить Бахмут. По данным телеканала, близкие к президенту Украины люди думают, что Зеленский не верит в предрешенную сдачу Бахмута россиянам.

“Удержание Бахмута дало бы Украине больше шансов вернуть весь Донбасс, считает Зеленский, и что, если Россия победит, это даст им возможность продвинуться дальше к стратегически важным восточным городам Славянску и Краматорску”, - сообщил телеканал.

Один из анонимных военных США также выразил в разговоре с CNN скептицизм по поводу того, что Украина оставит Бахмут — не из-за его ценности на поле боя, а потому что город важен психологически .