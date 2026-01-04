США предлагали Мадуро добровольно переехать в эту страну. И это не Беларусь – NYT

Опубликовано: 04.01.2026 13:28 , Обновлено: 04.01.2026

Американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что незадолго до операции по захвату Мадуро США предлагали президенту Венесуэлы отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, однако тот «яростно отказался».

Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что Мадуро предложили переехать в Турцию в рамках сделки, предложенной ещё 23 декабря 2025 года.

Ранее Дональд Трамп говорил, что Николасу Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку: «Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так поступить».

Также в ноябре и декабре посол Венесуэлы дважды приезжал в Беларусь для переговоров. Естественно, возникли слухи, что президент Венесуэлы может перебраться в Минск.

На них ответил лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил в декабре, что любые вопросы следует решать только мирным путём.

«Война ни к чему не приведёт. Вчера я Джону Коулу (спецпредставитель Трампа, с которым Лукашенко провёл переговоры в Минске 12 декабря – прим. ред.) об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться», – заявил Лукашенко.

Отвечая на прямой вопрос журналистки относительно того, готова ли Беларусь в случае отставки Мадуро принять политика у себя, Лукашенко заявил, что «двери для него здесь открыты», а сам Мадуро «не был никогда нашим врагом и противником». Однако Президент Беларуси отметил, что этот вопрос в двусторонних переговорах никогда не обсуждался.