США официально отменили санкции против Минфина Беларуси и Беларуськалия

Опубликовано: 26.03.2026 18:34 , Обновлено: 26.03.2026

США официально отменили санкций против Минфина Беларуси, Белинвестбанка, Банка развития и "Беларуськалия". Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало Беларуси Генеральную лицензию № 14 «Разрешение на операции с участием Белорусского банка развития и реконструкции, акционерного общества «Белинвестбанк» и некоторых дополнительных организаций».

Также в связи с удалением из списка лиц и организаций, подпадающих под санкции (SDN), OFAC заархивировало Генеральную лицензию Беларуси №13, “поскольку она больше не актуальна”.

Также OFAC обновило свой список лиц, подпадающих под санкции (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List).

Из санкционного списка исключили предприятия:

ОАО БЕЛАРУСЬКАЛИЙ

ООО АГРОРОЗКВИТ

БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ

Формально, это точечное решение, связанное с конкретными лицами или организациями, которые были исключены из списка. Сами санкции в более широком смысле остаются. Ране Джон Коул, спецпосланник США, заявил, что санкции будут сниматься по мере освобождения заключенных в Беларуси.

Напомним, что неделю назад Президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с США подписал указ о помиловании 250 осуждённых по статьям за экстремизм. В его пресс-службе решение обосновали «принципами гуманизма» и «обращениями матерей, жен и близких осужденных».

Параллельно США объявили, что снимают санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и Министерства финансов, а также с белорусских калийных удобрений. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул.