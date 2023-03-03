США и Германия помогли Украине составить план нового наступления — NYT

Опубликовано: 03.03.2023 11:57 , Обновлено: 03.03.2023

США на учениях в Германии «отрепетировали» с украинскими военными два варианта наступления, чтобы разработать план следующего этапа битвы ВСУ за освобождение занятых Россией территорий. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, 2 марта на заседании собрались «самые высокопоставленные генералы» президента США Джо Байдена, чтобы «выработать стратегию, определить риски и преимущества различных шагов, которые Украина может предпринять против российских позиций в ближайшие месяцы».

NYT подчеркнул, что украинские военные сами решать, какому плану следовать. Американские чиновники выступают лишь «рупором».

В учениях принимал участие глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Но он отказался подробно раскрывать о вариантах наступления, которые украинцы отработали во время учений.

Тем временем другие высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и сами украинские чиновники назвали изданию 2 предполагаемых варианта украинского наступления: