Сразу 180 нелегалов проникли в Польшу через подземный тоннель из Беларуси — Погранслужба Польши

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Опубликовано: 12.12.2025 15:24 , Обновлено: 12.12.2025

Пресс-секретарь пограничной службы Польши подполковник Анджей Юзвяк сообщил, что в четверг сотрудники пограничной службы обнаружили тоннель, прорытый под польско-белорусской границей, недалеко от Наревки в Подлясье. Через него, по данным пограничников, в Польшу из Беларуси проникли сразу 180 человек.

[inf]В Беларуси пока не комментировали эту информацию.[/inf]

В свою очередь, пограничная служба Польши утверждает, что это уже четвёртый тоннель под польско-белорусской границей, обнаруженный в 2025 году сотрудниками Подляского пограничного подразделения. Впрочем, польские пограничники утверждают, что средства электронной безопасности на этом участке позволяют незамедлительно реагировать «на любые попытки нарушения государственной границы».

















По данным погранслужбы, в четверг более 180 иностранцев проникли в этот район через тоннель под польско-белорусской границей. Число людей было установлено с помощью электронных систем.

«Тоннель длиной в несколько десятков метров, проходящий под заграждением и технической дорогой, имел высоту приблизительно 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, располагался примерно в 50 метрах с белорусской стороны границы, а выход — примерно в 10 метрах от заграждения с польской стороны», — утверждает Юзвяк.

Он добавил, что благодаря электронным системам сотрудники пограничной службы «быстро установили, что за короткий промежуток времени через тоннель в Польшу проникло более 180 иностранцев».

«В результате принятых мер на данный момент задержано более 130 человек, поиски остальных нарушителей, незаконно пересекающих границу, продолжаются», — заверил он.

Подполковник Юзвяк добавил, что одновременно с этим сотрудники пограничной службы задержали двух водителей: 69-летнего жителя Малопольского воеводства, гражданина Польши, и 49-летнего гражданина Литвы, приехавших за мигрантами. Предполагается, что эти мужчины должны были перевозить иностранцев в Западную Европу. «В отношении них принимаются дальнейшие меры», — сказал Юзвяк.