Спикер нижней палаты парламента Беларуси выразил соболезнования из-за гибели руководства Ирана

Опубликовано: 01.03.2026 14:17 , Обновлено: 04.03.2026

Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко направил соболезнования своему коллеге, председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу "в связи с гибелью руководства страны и мирных граждан".

Спикер нижней палаты белорусского парламента назвал нападение Израиля и США “совместными военными действиями”.

“Белорусские парламентарии глубоко потрясены трагическим известием о многочисленных человеческих жертвах среди гражданского населения и разрушениях в Иране”, - говорится в послании.

Сергеенко также заявил, что белорусские депутаты поддерживают “принципиальную позицию против любых агрессивных действий”, а также призвал не допустить дальнейшей эскалации конфликта и насилия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и МИД (Министерство иностранных дел) Беларуси на момент написания новости с заявлениями по поводу смерти аятоллы Хаменеи не выступали.

МИД Беларуси ранее выступил в связи с гибелью мирных жителей в Иране, в частности, детей в школе в результате американо-израильского удара, как заявляют в Тегеране.

“В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия”, - говорится в заявлении.

В России президент Путин назвал ликвидацию верховного лидера Ирана израильскими ракетами “циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права”.