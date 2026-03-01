Спикер нижней палаты парламента Беларуси выразил соболезнования из-за гибели руководства Ирана
Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко направил соболезнования своему коллеге, председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу "в связи с гибелью руководства страны и мирных граждан".
Спикер нижней палаты белорусского парламента назвал нападение Израиля и США “совместными военными действиями”.
“Белорусские парламентарии глубоко потрясены трагическим известием о многочисленных человеческих жертвах среди гражданского населения и разрушениях в Иране”, - говорится в послании.
Сергеенко также заявил, что белорусские депутаты поддерживают “принципиальную позицию против любых агрессивных действий”, а также призвал не допустить дальнейшей эскалации конфликта и насилия.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и МИД (Министерство иностранных дел) Беларуси на момент написания новости с заявлениями по поводу смерти аятоллы Хаменеи не выступали.
МИД Беларуси ранее выступил в связи с гибелью мирных жителей в Иране, в частности, детей в школе в результате американо-израильского удара, как заявляют в Тегеране.
“В очередной раз призываем все стороны вернуться к разрешению разногласий исключительно политико-дипломатическим путем. Считаем, что международное сообщество должно приложить все усилия для недопущения гибели мирных граждан и эскалации насилия”, - говорится в заявлении.
В России президент Путин назвал ликвидацию верховного лидера Ирана израильскими ракетами “циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права”.
“В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства”, - заявил он.