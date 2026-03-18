Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул прибыл в Вильнюс
В среду премьер-министр Литвы Инга Ругинене приняла у себя специального посланника президента США по Беларуси Джона Коула. Об этом сообщило агентство BNS.
В пресс-релизе правительства Литвы говорится, что премьер-министр этой страны поблагодарила Коула за его “активные усилия по обеспечению освобождения заключенных в Беларуси”.
Согласно данным литовских СМИ, Джон Коул намерен отправиться в Минск на новый раунд переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В Беларуси пока официально не комментировали, какие темы будут обсуждаться. Однако ранее Александр Лукашенко рассказал, что США значительно увеличили список заключенных, которых они хотели бы освободить из мест заключения в Беларуси.