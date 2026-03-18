Спецпосланник Трампа по Беларуси Джон Коул прибыл в Вильнюс

Опубликовано: 18.03.2026 18:19 , Обновлено: 18.03.2026

В среду премьер-министр Литвы Инга Ругинене приняла у себя специального посланника президента США по Беларуси Джона Коула. Об этом сообщило агентство BNS.

В пресс-релизе правительства Литвы говорится, что премьер-министр этой страны поблагодарила Коула за его “активные усилия по обеспечению освобождения заключенных в Беларуси”.

Согласно данным литовских СМИ, Джон Коул намерен отправиться в Минск на новый раунд переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Беларуси пока официально не комментировали, какие темы будут обсуждаться. Однако ранее Александр Лукашенко рассказал, что США значительно увеличили список заключенных, которых они хотели бы освободить из мест заключения в Беларуси.