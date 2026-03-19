Спецпосланник Трампа Джон Коул прибыл в Минск

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Опубликовано: 19.03.2026 11:13 , Обновлено: 19.03.2026

Специальный представитель президента США по Беларуси Джон Коул прибыл из Вильнюса в Минск на автомобиле для проведения очередного раунда переговоров во Дворце Независимости.

Встреча уже началась. В ней принимают участие как представители делегации Дональда Трампа, так и белорусских властей.

Обновлено Известно, однако, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эти минуты в Брестском облисполкоме проводит личный прием граждан. Т.е. в переговорах с декларацией из США он не участвует.

Ранее, в среду, премьер-министр Литвы Инга Ругинене приняла у себя специального посланника президента США по Беларуси Джона Коула. Об этом сообщило агентство BNS (Baltic News Service).

В Беларуси пока официально не комментировали, какие темы будут обсуждаться. Однако ранее Александр Лукашенко рассказал, что США значительно увеличили список заключенных, которых они хотели бы освободить из мест заключения в Беларуси.