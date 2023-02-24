Совмин решил закрыть посольство Беларуси в Санкт-Петербурге

Опубликовано: 24.02.2023 15:40 , Обновлено: 24.02.2023

На официальном правовом портале Беларуси появилась постановление правительства Беларуси № 145 от 23 февраля 2023 года, в котором говорится о закрытии в российской "северной столице" Санкт-Петербурге отделения посольства Беларуси.

Но без белорусских дипломатов Петербург не останется. Так как в тексте говорится:

“1. Открыть до 1 июля 2023 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

Закрыть до 1 июля 2023 г. отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге”.

При этом Совмин поручил министерству финансов не выделять дополнительные средства на реорганизацию, а “производить финансирование расходов на открытие и содержание Генерального консульства Республики Беларусь в г. Санкт-Петербурге в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом”.

Само постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.