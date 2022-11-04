Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь Skoda, Nivea и Liqui Moly

Опубликовано: 04.11.2022 11:21 , Обновлено: 04.11.2022

Совет Министров решил продлить запрет на импорт и продажу на территории Беларуси автомобилей Skoda, продукции Nivea, Liqui Moly. И не только.

Об этом свидетельствует зарегистрированное на Национальном правовом портале 4 ноября постановление «О продлении действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240».

Хотя сам документ пока не доступен для прочтения, судя по названию, речь идет именно о запрете ввоза в Беларусь известных брендов.

Сколько еще он будет действовать — пока неизвестно. Но ранее, как правило, ограничение продлевали на полгода. В предыдущий раз это было в мае 2022 года. И его действие должно было закончиться как раз 4 ноября.

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Напомним, документ приняли решение еще в апреле 2021 года. Пресс-секретарь правительства Беларуси тогда объяснила это «обеспечением защиты национальных интересов». Власти считают, что данные бренды предприняли «недружественные действия в отношении белорусского народа».

[info_b]В перечень запрещенных товаров были внесены товары групп компаний: ”LIQUI MOLY“, ”ŠKODA AUTO“ и ”BEIERSDORF“ (торговые марки ”NIVEA“, ”EUCERIN“, ”LA PRAIRIE“, ”LABELLO“, ”HANSAPLAST“, ”FLORENA“, ”8X4“, ”SKIN STORIES“, ”GAMMON“, ”TESA“, ”CHAUL“, ”COPPERTONE“, ”HIDROFUGAL“, ”STOP THE WATER WHILE USING ME“).[/info_b]

Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары подлежали обратному вывозу с территории страны. А в случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, выдавалось предписание на запрет их реализации.

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