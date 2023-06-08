Совмин предложил закон на случай вооруженного мятежа в Беларуси и "бездействия президента"

Опубликовано: 08.06.2023 08:58 , Обновлено: 08.06.2023

Совет министров Беларуси внёс на рассмотрение парламента законопроект, который, в случае его принятия, изменит условия введения военного положения в стране. Авторы закона прописали в нём дополнительные обстоятельства, при которых может быть объявлено военное положение, а также кто будет отвечать за это "в случае бездействия президента Республики Беларусь".

Проект закона был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В нём прописаны следующие новые основания для введения военного положения:

действия другого государства (коалиции государств), которое позволяет использовать свои территории третьим государствам или экстремистским группировкам и организациям для нападения на Беларусь;

засылка на территорию Беларуси другим государством (коалицией государств) или экстремистскими группировками и организациями, которые расположены на территории другого государства, “вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск”, которые “применяют вооруженную силу” против Беларуси.

Кроме того, авторы законопроекта предложили чётко прописать в законе, на ком будет лежать обязанность вводить военное положение в стране “при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь” в случае “бездействия президента Республики Беларусь”. Согласно тексту документа, его может ввести Всебелорусское народное собрание (ВНС) - по инициативе Президиума ВНС или Совета Республики.В этом случае и отменять военное положение будет также ВНС - “после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения”.

В законопроекте также предлагается внести ряд изменений в закон о чрезвычайном положении. Если сейчас режим ЧП в стране может вводиться из-за беспорядков, то в случае принятия данного законопроекта основанием для объявления режима ЧП могут также служить “попытки насильственного изменения конституционного строя”, а также “захвата или присвоения государственной власти”, попытки “вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков”.

Отметим, что документ находится на стадии законодательной инициативы. Он должен быть рассмотрен членам Палаты представителей, пройти одобрение в Совете Республики, а затем - президента Беларуси.