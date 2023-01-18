Совмин предложил белорусам писать напрямую в его чатбот
Пресс-служба правительства Беларуси сообщила в своем аккаунте в Telegram, что с 18 января начал работу специальный чатбот, куда любой белорус может отправить вопрос или предложение Совмину.
Чиновники пообещали, что “прямая связь” будет работать круглые сутки семь дней в неделю.
“Конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия разберем в правительстве”, - пообещали в Совмине, добавив, что “готовы услышать все “за” и “против”.
Для отправки своих вопрос и предложений надо найти в Телеграме этот чатбот: @by_Government_bot и запустить.
В пресс-службе не уточнили, является ли обращение в чатбот официальным обращением и обязаны ли чиновники в обязательном порядке отвечать на каждый запрос.
[Telegram_widget url=“https://t.me/government_by/659”]