Совмин Беларуси получил расширенные права вводить санкции против "недружественных" стран и людей

Опубликовано: 13.12.2025 13:07 , Обновлено: 13.12.2025

Парламент Беларуси принял закон, который значительно расширил полномочия правительства по введению экономических санкций против «недружественных» государств и отдельных иностранных лиц. Новые правила были опубликованы на Национальном правовом портале Беларуси.

8 декабря 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон №109-З «Об изменении законов по вопросам применения специальных ограничительных мер». Документ, принятый Палатой представителей 5 ноября и одобренный Советом Республики 24 ноября, вносит поправки в антисанкционное законодательство страны.

Закон, например, позволяет госорганам получать конфиденциальную финансовую информацию о резидентах таких стран, а банкам — в одностороннем порядке прекращать с ними отношения.

Ключевые изменения:

Расширен список адресатов санкций: теперь Совмн имеет право вводить специальные ограничительные меры не только против целых государств, но и против конкретных физических и юридических лиц, а также организаций из них. Доступ к конфиденциальной информации: Государственные органы получили право безвозмездно истребовать у банков, страховых организаций, налоговых органов и из реестров ценных бумаг всю необходимую информацию о резидентах “недружественных стран”, включая данные, составляющие банковскую, страховую и налоговую тайну. Новые полномочия для финсектора: Банки и небанковские кредитно-финансовые организации теперь могут приостанавливать операции или отказывать в их проведении для лиц, попавших под ограничения, вплоть до одностороннего расторжения договоров. Обязанность: Соблюдение введенных правительством ограничений - обязательное для всех белорусских граждан и организаций, а также для иностранных компаний, работающих в Беларуси, и иностранцев, постоянно проживающих в стране.

Новый закон, на самом деле, стал частью пакета законов, направленных на противодействие западным санкциям, введенным напротяжении нескольких лет после 2020 года. Тогда официальный Минск ввел понятие «недружественных стран» по аналогии с Россией, откуда также был импортирован термин «контрсанкции».

[inf]Подробнее с текстом закона можно ознакомится на Национальном правовом [link href=“https://pravo.by/upload/docs/op/H12500109_1765573200.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] портале [/link]. [/inf]