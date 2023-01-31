Соратники Бабарико рассказали, будут ли регистрировать партию «Вместе»
Соратники претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказали, остались ли у них планы зарегистрировать в Беларуси партию «Вместе», о создании которой они объявили в конце марта 2021 года.
Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Романчук еще в 2021 году признал, что в Беларуси «зарегистрировать неправительственную политическую партию нереально».
«Мы даже не можем провести ни одного собрания, поэтому сконцентрировали работу в формате онлайн, проводим обучение и организовываем дебаты», — отмечал он.
И сейчас Романчук заявил в комментарии для «Народной воли», что «ситуация не изменилась».
«Мы прекрасно понимаем, что можно бесконечно позиционировать себя, как оргкомитет по созданию партии, но не сможем безопасно работать в Беларуси», — подчеркнул он.
По его словам, соратники Бабарико «не могут активно действовать, но проводят определенную внутреннюю работу».
«Может быть, когда-нибудь наступят времена, когда партию можно будет реально создать, но не сегодня», — выразил он надежду.
[info_b]Напомним, самого Виктора Бабарико 6 июля 2021 года приговорили к 14 годам колонии.[/info_b]