Соратники Бабарико рассказали, будут ли регистрировать партию «Вместе»

Опубликовано: 31.01.2023 16:08 , Обновлено: 31.01.2023

Соратники претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико рассказали, остались ли у них планы зарегистрировать в Беларуси партию «Вместе», о создании которой они объявили в конце марта 2021 года.

Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Романчук еще в 2021 году признал, что в Беларуси «зарегистрировать неправительственную политическую партию нереально».

«Мы даже не можем провести ни одного собрания, поэтому сконцентрировали работу в формате онлайн, проводим обучение и организовываем дебаты», — отмечал он.

И сейчас Романчук заявил в комментарии для «Народной воли», что «ситуация не изменилась».

«Мы прекрасно понимаем, что можно бесконечно позиционировать себя, как оргкомитет по созданию партии, но не сможем безопасно работать в Беларуси», — подчеркнул он.

По его словам, соратники Бабарико «не могут активно действовать, но проводят определенную внутреннюю работу».

«Может быть, когда-нибудь наступят времена, когда партию можно будет реально создать, но не сегодня», — выразил он надежду.

[info_b]Напомним, самого Виктора Бабарико 6 июля 2021 года приговорили к 14 годам колонии.[/info_b]