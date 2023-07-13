Соболенко не прошла в финал Уимблдона и не стала первой ракеткой мира

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Опубликовано: 13.07.2023 20:28 , Обновлено: 20.10.2023

Теннисистка из Туниса Унс Джабир (Ons Jabeur) обыграла белоруску Анину Соболенко (Арына Сабаленка), не дав той стать первой ракеткой мира. Для этого проигравшей достаточно было просто пройти в финал Уимблдона.

Звезда Туниса и любимица публики Унс Джабир совершила потрясающий камбэк, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6-7 (5-7) 6-4 6-3 и выйдя во второй раз подряд в финал Уимблдона.

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Проиграв первый сет этого захватывающего полуфинала в женском одиночном разряде Уимблдона, Джабир вернулась, чтобы продолжить свое стремление стать первой африканкой и первой арабкой, взявшей титул.

На протяжении большей части матча белоруска Соболенко выглядела явной фавориткой. После напряженного стартового сета, в котором обе теннисистки выиграли все свои подачи, чемпионка Открытого чемпионата Австралии на тай-брейке преодолела отставание со счетом 4:2 и взяла инициативу в свои руки.

Однако в субботнем финале именно Унс Джабир встретится с 24-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, которая ранее днем обыграла украинку Элину Свитолину в двух сетах подряд и вышла в свой второй крупный финал.