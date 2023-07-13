Соболенко не прошла в финал Уимблдона и не стала первой ракеткой мира
Теннисистка из Туниса Унс Джабир (Ons Jabeur) обыграла белоруску Анину Соболенко (Арына Сабаленка), не дав той стать первой ракеткой мира. Для этого проигравшей достаточно было просто пройти в финал Уимблдона.
Звезда Туниса и любимица публики Унс Джабир совершила потрясающий камбэк, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6-7 (5-7) 6-4 6-3 и выйдя во второй раз подряд в финал Уимблдона.
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Проиграв первый сет этого захватывающего полуфинала в женском одиночном разряде Уимблдона, Джабир вернулась, чтобы продолжить свое стремление стать первой африканкой и первой арабкой, взявшей титул.
На протяжении большей части матча белоруска Соболенко выглядела явной фавориткой. После напряженного стартового сета, в котором обе теннисистки выиграли все свои подачи, чемпионка Открытого чемпионата Австралии на тай-брейке преодолела отставание со счетом 4:2 и взяла инициативу в свои руки.
Однако в субботнем финале именно Унс Джабир встретится с 24-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, которая ранее днем обыграла украинку Элину Свитолину в двух сетах подряд и вышла в свой второй крупный финал.