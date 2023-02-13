Следующие выборы в Беларуси пройдут «традиционно» — ЦИК

Опубликовано: 13.02.2023 10:17 , Обновлено: 13.02.2023

Глава Центризбиркома Игорь Карпенко рассказал, почему выборы в 2024 и 2025 годах «пройдут традиционно» и электронного голосования, как в России, не будет.

По словам Карпенко, «это непростой вопрос».

Он отметил, что в России «100% населения не накрыли этой системой [электронного] голосования и вряд ли накроют».

Второй причиной глава ЦИК назвал «хакерские атаки».

Что касается международных наблюдателей на выборах, Карпенко заявил, что сейчас нет «единого стандарта», который был бы принят всеми странами и подписан главами государств.

«Не принципиально, сколько будет международных наблюдателей, приедут те или иные, не приедут и так далее», — пояснил глава ведомства.