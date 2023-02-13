Следующие выборы в Беларуси пройдут «традиционно» — ЦИК
Глава Центризбиркома Игорь Карпенко рассказал, почему выборы в 2024 и 2025 годах «пройдут традиционно» и электронного голосования, как в России, не будет.
По словам Карпенко, «это непростой вопрос».
Он отметил, что в России «100% населения не накрыли этой системой [электронного] голосования и вряд ли накроют».
Второй причиной глава ЦИК назвал «хакерские атаки».
Что касается международных наблюдателей на выборах, Карпенко заявил, что сейчас нет «единого стандарта», который был бы принят всеми странами и подписан главами государств.
«Не принципиально, сколько будет международных наблюдателей, приедут те или иные, не приедут и так далее», — пояснил глава ведомства.