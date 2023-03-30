"Скорее всего не придется" - Лебедев рассказал, кто будет приказывать применять ядерное оружие, размещенное в Беларуси

Опубликовано: 30.03.2023 10:38 , Обновлено: 30.03.2023

Генеральный секретарь СНГ и бывший глава Службы внешней разведки РФ Сергей Лебедев заявил, что решение о применении ядерного оружия, размещенного в Беларуси, будут принимать совместно Москва и Минск.

Он не раскрыл детали, как бы это могло быть в реальности, но выказал надежду, что делать это “скорее всего не придется”.

“Почему-то когда Запад размещает у границ Российской Федерации и у границ Беларуси тактическое ядерное оружие, это считается нормальным. А то, что в рамках Союзного государства такая договоренность достигнута, сразу подняли шумиху”, - заявил он.

Ранее в Москве заявили, что не будут передавать ядерное оружие под контроль властям Беларуси. Там сослались на пример США, которые размещают ядерные боеприпасы на территории своих союзников, обучают их им пользоваться, но контроль оставляют за собой.