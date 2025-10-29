Сколько украинских беженцев живут в Беларуси и в других странах мира? ООН обновила статистику

Опубликовано: 29.10.2025 16:37 , Обновлено: 29.10.2025

Начало войны России с Украиной в феврале 2022 года вызвало один из крупнейших гуманитарных и миграционных кризисов в современной истории Европы, заявили в ООН. По данным организации, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности и уехать в другие страны.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) ведет постоянный мониторинг ситуации. По состоянию на 3 октября 2025 года, общее число беженцев из Украины, зарегистрированных в мире, составляет 5 752 670 человек. Из них подавляющее большинство, 5 192 110 человек, нашли приют в странах Европы.

Статистика агенства ООН основана на официальных цифрах, предоставляемых национальными властями принимающих стран. УВКБ аккумулирует эти данные, что позволяет составить общую картину перемещения украинских беженцев. Модно сказать, что это самые актуальные и достоверные цифры на данный момент.

Страны, принявшие наибольшее число беженцев

Распределение украинских беженцев по странам неравномерно. Лидерами по их приему стали государства, граничащие с Украиной, кроме Беларуси, а также крупнейшие экономики Европы.

В ТОП близлежащих стран, принявших украинцев попали:

Польша: 1 006 900 чел.

Германия: 1 233 280 чел.

Чехия: 397 250 чел.

Румыния: 192 940 чел.

Словакия: 147 360 чел.

Молдова: 135 080 чел.

Венгрия: 64 190 чел.

Болгария: 73 880 чел.

Среди других европейских стран значительное число беженцев приняли:

Испания: 247 840 чел.

Великобритания: 115 400 чел.

Италия: 178 500 чел.

Нидерланды: 130 020 чел.

Франция: 73 640 чел.

Австрия: 88 320 чел.

Что касается Беларуси, по данным УВКБ ООН на 3 октября 2025 года в стране находится 40 810 украинских беженцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны ЕС просили его обратиться к украинским беженцам с призывом возвращаться в страну.