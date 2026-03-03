Сколько поляков считают Беларусь дружественной страной. Результаты свежего исследования

Опубликовано: 03.03.2026 09:23 , Обновлено: 03.03.2026

К кому из соседей поляки испытывают наибольшую симпатию? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, польский портал Onet обратился к частному исследовательскому институту UCE Research, который провёл свежий социологической опрос поляков в возрасте от 18 до 80 лет.

Соцопрос проводили с 13 по 16 февраля 2026 года с использованием метода CAWI (Computer Assisted Web Interview - то есть респонденты самостоятельно заполняли онлайн-анкеты). В нём поучаствовали в общей сложности 1021 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Результаты подтвердили давно наметившиеся тенденции в симпатиях наших западных соседей.

Бесспорным лидером в рейтинге симпатий поляков стала Чехия . На прямой вопрос о том, к какой соседней стране они испытывают наибольшую симпатию, около 33,6% респондентов назвали именно эту страну. Любопытно, что большинство этих людей считают эту симпатию в значительной степени взаимной: около 25,7% респондентов заявили, что именно в Чехии, на их взгляд, поляков воспринимают наиболее позитивно. То есть по сути Чехия для Польши является образцом добрососедских отношений.

На втором месте оказалась Словакия . К этой стране выразили свои симпатии порядка 15,6% респондентов. Примерно столько же человек (15,8%), считает, что в этой стране и у самих поляков позитивная репутация.

А вот с Германией , с которой руководство страны пытается выстраивать тесное стратегическое сотрудничество, согласно результатам соцопроса, у рядовых поляков отношения не столь открытые. Только 10,6% респондентов заявили о своей симпатии к этой стране. Более того, лишь 6,6% опрошенных считают, что поляков в самой Германии воспринимают со взаимной симпатией. По мнению авторов социологического исследования, это свидетельствует об определенной дистанции и отсутствии полного доверия в отношениях с западным соседом.

В случае с Украиной ситуация прямо противоположная: лишь 6,3% поляков назвали её своим “любимым соседом”, но при этом порядка 11,8% респондентов считают, что именно там поляков воспринимают лучше всего.

Что же до Беларуси и России , эти страны оказались на последних местах в рейтинге соседских симпатий поляков. О близости Беларуси и России заявили лишь 1,1% и 1,4% опрошенных поляков, соответственно. Ожидания взаимной симпатии к полякам в этих странах также низки: 1,6% для Беларуси и всего 1% для России.

Ещё 20,8% участников опроса не смогли определиться, в какой из соседних стран поляков воспринимают положительно. Кроме того, 11,6% не смогли назвать, кому из соседей они отдали бы свои симпатии, а 11% опрошенных и вовсе заявили, что не испытывают симпатий ни к одной из соседних стран.

Авторы исследования делают вывод, что полякам чаще всего нравятся те страны, где они сами чувствуют себя принятыми. Исключением является Чехия, которая, как отмечают авторы исследования, нравится полякам чуть больше, чем их собственное восприятие взаимной симпатии в этой стране (разница составляет 8 процентных пунктов).

Отвечая на вопрос о том, изменилось ли за последние годы представление о поляках в соседних странах, граничащих с Польшей, большинство респондентов (33%) заявило, что оно, действительно, улучшилось, а 14% и вовсе заявили, что оно “улучшилось значительно”.

Впрочем, есть 11,6% тех, кто не согласен с этим мнением и считает, что имидж поляков в соседних странах, наоборот, ухудшился. Большая часть опрошенных (около 24,3%) убеждены, что он остался относительно неизменным за последние годы.