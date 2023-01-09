СК обвинил владельца магазина в «стимулировании враждебности к родине» у белорусов

Опубликовано: 09.01.2023 16:45 , Обновлено: 09.01.2023

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Павлу Белоусу, владельцу магазина Symbal.by (информационная продукция которого признана властями экстремистской). Ему инкриминировали четыре статьи Уголовного кодекса.

В СК заявили, что Белоус около десяти лет «вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем» и «ставил под угрозу внешнюю и внутреннюю безопасность государства», передает госагентство БелТА.

Там привели пример, что мужчина «под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах распространял идеи белорусского национализма». А также «начал проводить массовые мероприятия» после того, как зарегистрировал магазин по продаже товаров.

Кроме того, в ведомстве обвинили Белоуса в том, что он подписал как минимум 12 договоров с различными зарубежными представителями и компаниями и «стимулировал враждебность белорусов в отношении родины».

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В общем, владельца магазина обвинили по следующим статьям:

А на его имущество наложили арест на сумму более 50 тыс. белорусских рублей.