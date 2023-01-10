СК обвинил белорусского адвоката в «попытке дестабилизации экономики»

Опубликовано: 10.01.2023 10:01 , Обновлено: 10.01.2023

Следственный комитет Беларуси 10 января сообщил, что закончил расследовать дело против адвоката Александра Данилевича. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

В СК заявили, что «несмотря на наличие высшего юридического образования и практики в правовой сфере, адвокат решил оказать поддержку экстремистам и приверженцам правового нигилизма».

Его также обвинили в «попытке дестабилизации экономики» путем «дискредитации белорусских предприятий перед зарубежными партнерами».

Так, по версии следствия, Данилевич скооперировался с «представителями деструктивных ячеек Герасименей и Опейкиным» и активно содействовал «процессам формирования публичных призывов экстремистов к причинению вреда национальной безопасности».

Также, согласно заявлению ведомства, адвокат «пытался политизировать спорт в Беларуси» и помешать спортсменам участвовать в международных первенствах.

Кроме того, фигуранта обвинили в подготовке писем и документов в адрес норвежской компании Yara, где он «изложил заведомо ложные сведения о политической, экономической и социальной ситуации в Беларуси».

Наконец, ему предъявили то, что он «открыто общался с экстремистскими ресурсами для создания деструктивной информационной повестки».

В общем, адвокату Данилевичу инкриминировали: