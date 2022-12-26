Швед рассказал, каких уголовных дел станет "больше и больше" в Беларуси в новом году

Опубликовано: 26.12.2022 07:19 , Обновлено: 15.11.2024

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед пообещал ещё больше уголовных дел, которые будут вести заочно, без участия самых обвиняемых. Их называют "спецпроизводства".

По его словам, силовики в Беларуси нарабатывают практику спецпроизводств, «и таких процессов в ближайшее время будет все больше и больше».

При этом, по его словам, в 2022 году завели более 5000 дел “экстремистской направленности”.

Андрей Швед утверждает, что 76% из них совершены в сети Интернет. «Большинство этих преступлений связаны с событиями 2020 года и с последующим периодом. Львиную долю составляют преступления, связанные с оскорблениями представителей власти, клеветой, дискредитацией нашей республики, разжиганием розни. Поставленная задача реализуется. Все, кто посягнул на конституционный строй, общественный порядок, должны предстать перед беларусским судом. Эта работа ведется», — заявил он.