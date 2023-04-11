"Школу построить или 2 км дороги проложить" – Депутат рассказал, как в Беларуси распределяют бюджет

Опубликовано: 11.04.2023 09:03 , Обновлено: 11.04.2023

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич рассказал, как региональные власти распределяют бюджет. По его словам, перед руководителями регионов зачастую стоит выбор - построить новую школу или больницу или проложить 2 км дороги, ведь их стоимость получается одинаковой.

“Построить школу стоит порядка 6−7 млн долларов. Один километр дороги стоит построить 2−3 млн долларов. И вот у руководителя региона на столе бюджет, и он выбирает: школу построить, больницу построить или 2 километра дороги новой положить”, - заявил Сергей Клишевичв эфире телеканала СТВ.

Комментируя качество белорусских дорог и высокую стоимость ямочного ремонта, депутат подчеркнул, что белорусы должны понимать, ” что это не копейки стоит — это огромные деньги”.

[info_b]Согласно официальным данным, в начале 2022/2023 учебного года в Беларуси работало 2901 государственное учреждение образования, в котором дети обучаются по программам общего среднего образования. К учебным занятиям в 2022/2023 учебном году приступили около 1,85 млн школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. [/info_b]

В 2021 году белорусские власти отчитались о строительстве 6 новых школ и 12 садиков, в 2022 году - о 4 новых школах, а в 2023 году в одном только Минске планируют открыть 2 новые школы и 4 детских сада.