Шаг к примирению с ЕС? В Словакии назвали неожиданно "быстрый" сигнал, который получили из Беларуси

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Опубликовано: 20.12.2024 15:58 , Обновлено: 20.12.2024

Словакия необычайно быстро добилась согласия на направление своего посла в Минск, и в рекордно короткие сроки было получено разрешение на назначение Йозефа Мигаша. Об этом сообщило издание Slovak Spectator.

В МИД Беларуси публикацию в словацкой прессе пока не комментировали.

Тем временем в словацких СМИ такой ускоренный процесс интерпретировали как примирительный жест со стороны Беларуси, направленный на улучшение отношений с ЕС и НАТО после многих лет напряженных отношений.

“Мигаш получил уведомление в течение двух дней после того, как Словакия направила свой запрос”, - сообщил словацкой газете Daily Pravda высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Словакии на условиях анонимности.

[inf]В дипломатической практике агреман — это согласие государства принять предложенного кандидата другого государства, который должен возглавить посольство.[/inf]

Возвращение Мигаша в Минск вызвало удивление в Словакии. Ранее он уже занимал должность посла в Беларуси, а такие переназначения редки. Этот шаг стал повторением решения Словакии в России, где послом был переназначен Петер Припутен.

Наблюдатели предполагают, что оба решения отражают желание премьер-министра Роберта Фицо назначать опытных дипломатов для выполнения сложных заданий. Хотя кандидатуры послов вносит на рассмотрение правительства министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, но, по данным источников Daily Pravda, решающим было желание Фицо, который хочет видеть Мигаша в Минске.

“Вы можете искать две причины. Фицо был обеспокоен тем, что Мигаша фактически заставили покинуть Беларусь в начале правления Игоря Матовича, и он понимает, что тот является очень подходящим дипломатом для белорусских условий, в том числе с точки зрения экономических интересов Словакии”, - заявил представитель МИД.на условиях анонимности.

В мае 2020 года словацкий дипломат Мигаш возмутил тогдашнего главу дипломатии Словакии Ивана Корчка, когда без его ведома поехал праздновать годовщину окончания Второй мировой войны в Минск во время пандемии коронавируса.

После разлада с министром он подал в отставку. Мигаш тогда утверждал, что его отец участвовал в войне, и считал своим долгом почтить память жертв из рядов Красной Армии. Он написал письмо Корчку и президенту Зузане Чапутовой, в котором подчеркнул, что не сожалеет о своем участии в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Минске, и попросил освободить его от должности посла.

Тогда Александр Лукашенко публично выразил удивление критикой Мигаша со стороны Братиславы, а затем в середине июня 2020 года подписал указ о награждении словацкого экс-дипломата государственной наградой. Через три недели он принял его в своей президентской резиденции и вручил орден Франциски Скорины. Лукашенко также приказал белорусским пограничникам подарить Мигашу немецкую овчарку.

До сего момента посольство Словакии в Минске было закрыто. А представительством управляет временный поверенный в делах Катарина Жакова. Однако, по словам источника в МИД Словакии, в дипломатических отношениях между двумя странами произошел сдвиг: “Ожидается, что белорусское посольство вновь начнет работать в Братиславе. Это должно произойти в первой половине следующего года».

В Минске, вероятно, предполагали, что осенью 2023 года в Словакии будет сформировано правительство, которое займет иную позицию в отношениях с Беларусью. И, кажется, не ошиблись.