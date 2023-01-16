Селиверстов пообещал договориться с Россией об отсрочке по долгам Беларуси

Опубликовано: 16.01.2023 10:44 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил в эфире "Беларусь 1", что власти планируют просить Россию о помощи с выплатой по кредитам. При этом, увеличивать сумму кредита Юрий Селиверстов не хочет. В его планах - рефинансирование части уже накопленных долгов.

На данный момент 70% от всех долгов Беларуси выданы Россией. “Речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были, — не 100%, но в какой-то части, чтобы нам легче было их погашать, а также обслуживать наши обязательства”, - признался чиновник.

[info_b]Рефинансирование — это, фактически, оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Рефинансирование позволяет должнику продлить срок выплаты ранее взятого кредита, а также в некоторых случаях изменить финансовые условия.[/info_b]

Юрий Селиверстов рассказал, что о рефинансировании власти Беларуси могут договориться только с РФ.

“Понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствование там у нас не получится. Нас это не сильно по большому счету-то и пугает, потому что мы все время это делали на российском рынке. Но договориться, как мы это будем делать с коллегами из России, как раз сейчас и нужно”, - заявил он.

Почему именно сейчас, министр не уточнил. Но заверил, что “наработки” в переговорах с властями РФ уже есть.