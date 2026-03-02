Секрета: Беларусь сформировала группу стран вместе с Ираном, Мьянмой, КНДР и Россией

Опубликовано: 02.03.2026 16:16 , Обновлено: 04.03.2026

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета сообщил, что Минск совместно с ещё четырьмя странами (Иран, КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика), Мьянма и Россия) решили создать группу по подписанию Евразийской хартии многополярности.

По словам белорусского дипломата, её цель — констатация того, что на континентах Азии и Европы есть государства, к которым не будут применяться единые «политическое или цивилизационное мерила».

«Если государство считает себя евразийским и желает участвовать в процессах укрепления коллективной безопасности и процветания нашего большого континента, то его участие в переговорах по хартии всячески приветствуется», — заявил Игорь Секрета, добавив, что Беларусь, как инициатор идеи хартии, заявила о готовности стать председателем переговорного процесса.

Впрочем, на данный момент, по словам белорусского чиновника, Европа, хотя и «является западной частью Евразии и, в принципе, должна быть частью процесса, призванного охватить весь континент», интереса к предложению Беларуси, КНДР, Ирана, Мьянмы и России не проявила.

«На данный момент мы не наблюдаем такую готовность от большинства государств – членов ЕС (Европейского союза) и НАТО (Организации Североатлантического договора). Однако наши двери остаются открытыми. Если взгляды европейцев изменятся, мы будем рады видеть их частью процесса по разработке хартии», — заявил замминистра иностранных дел Беларуси.

Какие ещё страны проявили интерес к новому документу, разрабатываемому Беларусью и Россией, Игорь Секрета не уточнил. Полное интервью можно прочитать на сайте МИД Беларуси по этой [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/f7c163c0f3577fbe.html” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].