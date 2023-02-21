Сбежавшие из посольства Швеции в Минске отец и сын получили статус беженцев в Латвии

Опубликовано: 21.02.2023 10:03 , Обновлено: 21.02.2023

Два белоруса, Виталий и Владислав Кузнечики (отец и сын), которые летом 2022 года сбежали из посольства Швеции в Минске, получили статус беженцев в Латвии.

«Не так давно Виталий и Владислав получили статус беженцев и теперь будут решать, что им делать дальше», — сообщил их адвокат Вадим Дроздов изданию «Народная воля».

По его словам, «они довольно долго ждали получения этого статуса, процедуру затянули, хотя, как мне кажется, там и так все было понятно».

Дроздов отметил, что статус беженцев позволяет Кузнечикам ездить по всей Европе, устроится на работу. А еще «власти Латвии не могут к ним относиться хуже, чем к любому другому иностранному гражданину, проживающему на территории».

Также Виталий и Владислав планируют написать книгу о произошедшем.

Напомним, что Виталий и Владислав Кузнечики два года скрывались от белорусских силовиков на территории посольства Швеции. И только в июне 2022 года смогли бежать в Латвию.

После этого пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил 7 июля, что им помогли дипломаты посольства Швеции.