Рыженков доложил об успехах визита в Африку: «нащупали направления»

Опубликовано: 09.03.2026 12:36 , Обновлено: 09.03.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отчитался перед Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости об итогах своего визита в две страны Африки. По его словам, он слетал туда не зря.

Максим Рыженков совершил полет в Того и Гану. «Не скажу, что мы делаем только первые шаги, но в некоторых странах — делаем только первые шаги. С этой точки зрения в Гану и Того были первые в истории дипломатических отношений визиты на уровне министра иностранных дел», — заявил глава МИДа.

По его словам, до его визита власти Беларуси и Ганы с Того не сформировали «правовую базу» для взаимодействия, а торговля была незначительной.

«Сегодня можно говорить, что мы нащупали определенные направления, магистральные линии в работе с этими государствами», — заявил Максим Рыженков.

Напомним, что в ходе визита министр иностранных дел Беларуси встретился с министром торговли, агробизнеса и промышленности и заместителем министра продовольствия и сельского хозяйства Ганы.

А 4 марта также состоялась встреча Максима Рыженкова с министром торговли, агробизнеса и промышленности Ганы Элизабет Офосу-Аджаре.

Там Максим Рыженков пообещал, что власти Беларуси проголосуют в Генеральной Ассамблее ООН за инициированную Африканским союзом резолюцию по репарациям за колонизацию.