Россия раскрыла количество сотрудников КГБ Беларуси

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Опубликовано: 09.01.2023 12:25 , Обновлено: 09.01.2023

В российском журнале «Разведчик» Службы внешней разведки России (СВР) назвали количество сотрудников белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ). Ранее эта информация не раскрывалась.

По данным издания СВР, численность КГБ Беларуси «не превышает» 10 тысяч человек.

При этом, если верить Википедии, данные о численности сотрудников КГБ были засекречены.

Также в материале сказано, что в начале 2022 года КГБ поддерживал контакт с 46 иностранными спецслужбами.

Кроме того в журнале также рассказали о структуре белорусского комитета. Там перечислили основные подразделения: