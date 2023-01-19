Россия прислала в Беларусь «терминаторов»
Россия прислала в Беларусь вертолеты-«терминаторы» и ударные Ми-24. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 января белорусским Министерством обороны фотографии, заметил Sputnik.
«Терминаторами» называют модели вертолетов Ми8-АМТШ. Под этим обозначением их демонстрировали в 1999 году в Великобритании на авиасалоне Фарнборо. На вооружение ВВС России вертолет был приняли в 2009 году.
Они предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение.
Названные вертолеты участвуют во втором этапе летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России, сообщили в Минобороны.
Также на фото попал российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50, созданный на базе Ил-76.
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