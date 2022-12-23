Россия поставила в Беларусь ЗРК «ТОР», которые используют американскую GPS

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Опубликовано: 23.12.2022 13:27 , Обновлено: 23.12.2022

Россия поставила Беларуси 23 декабря партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «ТОР-М2К». В Минобороны Беларуси рассказали, что машины доработали на заводе, оборудовав GPS (спутниковая система навигации, разработанная военным ведомством США).

Кроме того, в комплексы включили и российскую Глобальную навигационную спутниковую систему (Глонасс). А еще в ЗРК добавили приборы ночного видения для ночных условий вождения.

Основной особенностью в Минобороны назвали способность вести стрельбу в движении.

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По словам представителя ведомства Леонида Касинского, поставленные ЗРК «ТОР-М2К»— это «эффективное средство поражения различного типа воздушных целей — как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот».

Ожидается, что в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части.