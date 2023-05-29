Россия поставила в Беларусь ещё один комплект ЗРК С-400

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Опубликовано: 29.05.2023 08:58 , Обновлено: 29.05.2023

Очередной комплект российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Беларуси. Как сообщили в Министерстве обороны страны, комплекс уже прибыл из России, вместе с белорусскими зенитчиками, которые прошли полный курс подготовки по боевому применению данной системы.

Как пояснили в оборонном ведомстве, ещё один ЗРК С-400 был поставлен Россией в Беларусь в рамках военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Это часть мероприятий “по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск”, заявили в министерстве и показали первые кадры прибытия комплекса С-400 в Беларусь.

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“Серьезный аргумент для обеспечения безопасности”

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович назвал комплекс С-400 “серьезным аргументом для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан” и объяснил, почему выбор пал именно на этот ЗРК.

“На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей – средства воздушного нападения, в том числе, летящих по баллистическим траекториям с дальность до 400 км”, - заявил он.