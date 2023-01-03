Россия пообещала «усилить работу» в регионах Беларуси

Опубликовано: 03.01.2023 10:13 , Обновлено: 03.01.2023

Россотрудничество запланировало «усилить активность работы» в Беларуси. Об этом заявил советник посольства РФ Юрий Макушин 3 января

По его словам, организация планирует активно работать не только в Минске, но и в областях.

«В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь», — заявил Макушин.

Например, Россотрудничество запланировало реализацию «крупных проектов», таких как программы обмена «Новое поколение», «Здравствуй, Россия!», волонтерский проект «Миссия: добро» и многих других на региональном уровне.

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