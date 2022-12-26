Россия перегрупировала свои войска ПВО из-за атак Украины

Опубликовано: 26.12.2022 10:23 , Обновлено: 26.12.2022

Российские ЗРК работают круглосуточно на "новых позициях" для защиты от ракетных и воздушных ударов Украины, сообщило поздно вечером в воскресенье российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны.

Там утверждают, что экипажи ПВО С-300 Западного военного округа “осваивали новые позиционные районы”, сообщило информационное агентство. Где точно размещенные С-300 в России, естественно, не сообщили.

Западный военный округ - один из пяти военных округов России, включает в себя регионы, граничащие с Украиной, включая Белгородскую и Брянскую области. Он также охватывает Калининградский эксклав. “Интерфакс” сообщил, что батарея С-300В способна отслеживать цель на расстоянии до 204 км и на высоте до 30 км.