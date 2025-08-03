Россия и Украина договорились обменяться пленными через Беларусь - Источник

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 03.08.2025 20:23 , Обновлено: 03.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными с Россией. Речь идёт о 1200 человек с каждой стороны и, по словам главы Украины, все детали уже согласованы.

Тем временем ТГ-канал “Белорусский силовик” сообщил, что обмен будет как и в прошлые разы при посредничестве Беларуси и через ее территорию “в ближайшее время”. С российской стороны возможный обмен пока не не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин в мае 2025 года поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в рамках стамбульской договоренности.

А осенью 2024 года Александр Лукашенко заявил, что Украина согласна на переговоры с Беларусью касательно гуманитарных миссий.

“То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять…” - сказал Президент.