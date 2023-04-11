Россельхознадзор заявил, что нашел в белорусских сырах странный ингредиент. Зачем там говяжий жир?

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Опубликовано: 11.04.2023 14:19 , Обновлено: 11.04.2023

В пресс-службе российского надзорного ведомства утверждают, что в сырах двух белорусских производителей обнаружили - вместо молока - говяжий жир. Речь идёт о ОАО «Туровский молочный комбинат» и «Цех по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка».

Российские эксперты настаивают, что в полутвердом копченом сыре ОАО «Туровский молочный комбинат» 26,3% молочного жира были замещены говяжьим, а в мягком сливочном сыре “говяжьим жиром фальсифицировано 29,1% молочного”. В свою очередь, в полутвердом сыре «Цеха по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» 30% молочного жира “заменены говяжьим”.

В Россельхознадзоре утверждают, что сыры сопровождались “декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Беларуси”.

Ведомство обратилось к властям Беларуси с просьбой с 12 апреля 2023 года приостановить сертификацию продукции указанных предприятий, а также разъяснить, что произошло.

Представители заводов пока никак не комментировали данное заявление российского ведомства. Ранее уже были случаи, когда Россельхознадзор проверял продукты якобы из Беларуси, которые оказались местной подделкой и не соответствовали нормам. Как будет в этот раз, пока неясно.

Зачем в срочные сыры кладут говяжий жир?

Такой ингредиент появился в молочных сырах уже давно. Но он запрещен при производстве сыров.

«Говяжий жир используют при производстве молочной продукции именно в связи со схожей структурой его молекулы с молекулой коровьего молока. Поэтому этот метод фальсификации не только экономически выгодный, но и сам факт фальсификации сложно установить даже в лабораторных условиях. Сегодня в нашей стране это могут сделать только в лабораториях Россельхознадзора», - рассказала пару лет назад официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Более всего фальсификации подвержены те молочные продукты, которые по технологии производства должны содержать высокое значение массовой доли жира, например, мороженое, глазированные сырки, плавленые сыры», - уточнил эксперт.