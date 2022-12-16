Путин решил прилететь в Минск впервые спустя 3,5 года

Опубликовано: 16.12.2022 09:28 , Обновлено: 16.12.2022

Президент России Владимир Путин планирует прилететь в Минск к Александру Лукашенко 19 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Отметим, что Путин не прилетал в Беларусь более 3,5 лет. Последний раз он посетил в Минске закрытие Европейский игр в конце июня 2019 года.

При этом, 4 ноября 2021 года президент РФ должен был прилететь в Минск на заседание Госсовета «Союзного государства» Беларуси и РФ. Однако накануне, 2 ноября стало известно, что встреча не состоится. Зато тогда прошел созвон «по телевизору».

Напомним, еще в конце ноября Лукашенко заявлял, что «в ближайшее время» в очередной раз встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах они должны «окончательно подвести итоги этого года». В частности, как утверждает, импортозамещение и «какие-то мелкие вопросы».

Если встреча состоится, то по счету она будет 9-й за 2022 год.