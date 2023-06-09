Путин позвал Лукашенко в Сочи 9 июня. Зачем?

Опубликовано: 09.06.2023 12:17 , Обновлено: 09.06.2023

Президент России Владимир Путин, оказывается, пригласил 9 июня Александра Лукашенко в Сочи. Ранее о дате визита не сообщалось. По словам Дмитрия Пескова, встреча должна начаться уже в ближайшее время.

8 июня Александр Лукашенко говорил о скорой встрече с Владимиром Путиным, но не упомянул, что она состоится уже на следующий день.

“Путин сегодня находится в Сочи… Он начнет публичную часть своего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко”, - заявил пресс-секретарь Кремля.

“Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе… Начало беседы вы увидите”, - пообещал Песков. Чему будут посвящены переговоры, представитель кремля не уточнил.

Напомним, что в последний раз Александр Лукашенко посещал Россию 25 мая. А 8 июня так анонсировал свою будущую встречу во время разговора секретарями советов безопасности стран ОДКБ: “В ближайшее время мы с президентом России встретимся. Я обязательно расскажу о нашей встрече. Он знает, что я сегодня встречаюсь с вами. У него (Путина) завтра с премьер-министрами встреча [в Сочи]”, - отметил Александр Лукашенко, не упомянув, что и сам на нее поедет.