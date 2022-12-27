Путин отвез Лукашенко на завтрак в музей

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Опубликовано: 27.12.2022 10:50 , Обновлено: 27.12.2022

Владимир Путин 27 декабря заехал за все ещё находящимся в пригороде Санкт-Петербурга Александром Лукашенко, что подвезти его в "Русский музей" на "неформальный завтрак". Об этом сообщили российские СМИ.

Белорусская пресс-служба уточнила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко “разместились в пригороде Питера, в Стрельне”. И что президент РФ не только заехал за Александром Лукашенко утром, но и прошлым вечером отвозил его.

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Кстати, вчера Владимир Путин подарил Александру Лукашенко кольцо. В пресс-службе Дворца Независимости уточнили, что перстни получили все участники саммита глав СНГ.

“9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них - поздравления к Новому году”, - сообщили там.