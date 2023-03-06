Путин не передавал послание Китаю через Лукашенко — Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков 6 марта заявил, что российский президент Владимир Путин не передавал главе Китая Си Цзиньпину никакого послания через Александра Лукашенко.
«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Кроме того добавил, что Путин и Лукашенко в ближайшее время общаться не планируют.
Напомним, с 28 февраля по 2 марта Александр Лукашенко находился в Китае. Во время визита он встретился для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
По итогам переговоров в Пекине онизаявили «о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в Европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира в Украине».
Позже посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь-1» сказал, что Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином «объединение усилий» для мирного урегулирования войны в Украине.
«Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира», — заявил дипломат.