Путин не передавал послание Китаю через Лукашенко — Песков

Опубликовано: 06.03.2023 13:29 , Обновлено: 06.03.2023

Представитель Кремля Дмитрий Песков 6 марта заявил, что российский президент Владимир Путин не передавал главе Китая Си Цзиньпину никакого послания через Александра Лукашенко.

«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Кроме того добавил, что Путин и Лукашенко в ближайшее время общаться не планируют.

Напомним, с 28 февраля по 2 марта Александр Лукашенко находился в Китае. Во время визита он встретился для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

По итогам переговоров в Пекине онизаявили «о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в Европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира в Украине».

Позже посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь-1» сказал, что Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином «объединение усилий» для мирного урегулирования войны в Украине.

«Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира», — заявил дипломат.