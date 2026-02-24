Прокуратура Литвы потребовала для двух шпионов-любовников до 9 лет тюрьмы за «сотрудничество» с ГРУ Беларуси

Опубликовано: 24.02.2026 19:35 , Обновлено: 24.02.2026

Генпрокуратура Литвы потребовала приговорить двух литовских граждан по обвинению в шпионаже в пользу военной разведки Беларуси к реальным срокам лишения свободы. Прокуроры попросили суд назначить Миндаугасу Януйтису 7 лет тюрьмы, а его сожительнице Татьяне Белецкой — 9 лет заключения. В Беларуси официально не комментировали дело двух шпионов-сожителей.

«В Клайпедском окружном суде рассматривалось уголовное дело о шпионаже. Слушание состоялось 10 февраля 2026 года, а процессуальное решение будет объявлено 24 марта 2026 года в 13:00. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, данные по делу не разглашаются. Оба обвиняемых арестованы, по этому делу им избрана мера пресечения – арест», — сообщила Моника Висманте, помощник судьи Клайпедского окружного суда (цитата по Delfi).

Следователи, которые вели расследование, утверждают, что в мае 2022 года оба обвиняемых выезжали в Минск, где через посредника установили контакт и договорились о сотрудничестве с представителями военной разведки Беларуси. Вернувшись в Литву, они, как полагает обвинение, начали выполнять задания Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Минобороны Беларуси.

Прокуратура Литвы утверждает, что с целью доступа к информации, представляющей интерес для иностранной военной структуры, один из обвиняемых вступил в Литовский союз стрелков (добровольное милитаризированное объединение) и стал его активным членом.

В поле зрения правоохранителей деятельность шпионов-любовников попала в ноябре 2023 года, когда они и были задержаны. До сих пор оба обвиняемых находятся под арестом.

По версии обвинения, белорусскую разведку интересовала информация о военной технике и вооружении как литовских вооруженных сил, так и союзников по НАТО (Организации Североатлантического договора). Кроме того, фигурантов дела обвинили в сборе данных об инфраструктуре стратегических объектов, деятельности белорусской оппозиции в Литве, а также о литовцах, которых потенциально можно было бы завербовать.

Впрочем, в самой Генпрокуратуре Литвы отметили, что собранная «шпионами» информация не была засекречена. Однако она представляет ценность «как при подготовке планов военной агрессии вооруженными силами зарубежных стран, так и в других мероприятиях, направленных против Литовского государства».

В свою очередь, литовская контрразведка заявила, что благодаря поимке шпионов-любовников получила «существенные данные» о методах работы белорусских спецслужб, включая тактику вербовки, способы поддержания связи и конспиративные схемы.