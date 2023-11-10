Производитель кофе Tchibo решил сменить название в Беларуси. Что теперь искать в магазинах и что со вкусом?

Опубликовано: 10.11.2023 18:31 , Обновлено: 25.04.2025

Бывшее подразделение немецкого кофейного бренда Tchibo GmbH «Чибо СНГ», которое в прошлом году перешло под руководство российского топ-менеджмента, решило сменить название. Узнали, что теперь искать на полках магазинов белорусским любителям немецкого кофе и как повлияет ребрендинг на привычный вкус напитка.

О ребрендинге стало известно из письма компании «Чибо СНГ» от 3 ноября, которое она направила в торговые сети, сообщило российское издание “Коммерсантъ”. По информации издания, переименование могло быть одним из условий прошлогодней сделки.

Впрочем, и новое название - Tibio, и цветовая гамма и дизайн упаковки останутся близкими к привычному Tchibo. Дизайн логотипа и даже названия популярных линеек кофе - Gold Selection и Gold Mokka - останутся прежними, сообщило российское издание, так что, судя по всему, изменения заметят лишь самый внимательные.

Как следует из письма компании, новый бренд Tibio должен появиться на прилавках уже в конце 2023 года, когда выведут из употребления старую упаковку.

А вот рецептуру и технологию производства кофе после перехода бренда Tchibo под руководство российского топ-менеджмента обещали оставить неизменной, поэтому есть основание полагать, что на вкусе ребрендинг не отразится.