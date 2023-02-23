Представитель Беларуси в ООН объяснил, почему не считает войну в Украине вторжением России

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.02.2023 08:26 , Обновлено: 23.02.2023

Представитель Беларуси в ООН Валентиен Рыбаков представил поправки к проекту резолюции "с целью исправления определенных неточностей", сообщили в пресс-службе ООН.

По его словам, они призвана вывести резолюцию, соавторами которой вместе с Украиной выступают порядка 70 стран, из серой зоны “полуправды”. Белорусский дипломат заявил, что описание действий Российской Федерации как “полномасштабное вторжение в Украину” не соответствует действительности.

По его словам, если бы Российская Федерация не ограничилась проведением “специальной военной операции” и осуществила “полноценное вторжение”, используя весь свой военный потенциал, “через пару часов или минут после этого не было бы ни одной страны, способной существовать”.

Валентин Рыбаков сослался на Александра Лукашенко, который по его словам, неоднократно заявлял, что единственным способом прекращения конфликта является начало переговоров, он напомнил, что тогдашние главы государств и правительств “Нормандской четверки” публично признали отсутствие заинтересованности в мире во время работы над пакетом Минских соглашений II.

Белорусский дипломат, заявил, что цель второй поправки, внесенной Беларусью, это включение элементов мирного урегулирования в документ. Валентин Рыбаков заявил, что проект резолюции не содержит призыва к мирным переговорам, что является либо “трагической оплошностью”, либо “преднамеренным шагом”.

Также он утверждал, что срыв переговоров в Беларуси между Украиной и Россией весной 2022 года и снабжение Украины оружием привели к “затягиванию конфронтации”, передает пресс-служба ООН. Валентин Рыбаков заявил, что обеспокоен заявлениями некоторых политиков о предоставлении Украине летального вооружения, в том числе “оружия массового уничтожения”. Где и от кого он слышал о возможности таких поставок, дипломат не уточнил.

“Мрачная веха”

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что годичный рубеж вторжения Российской Федерации в Украину является “мрачной вехой” для народа Украины и для международного сообщества.

По его словам вторжение России в Украину является нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права и имеет драматические гуманитарные последствия и последствия для прав человека. Устав недвусмыслен, сказал он, процитировав: “Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций”.

Рассматривая в самых ясных выражениях попытку Российской Федерации незаконно аннексировать четыре области Украины — Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую — Ассамблея подтвердила давние принципы международного права, содержащиеся в ее знаменательной Декларации о дружественных отношениях 1970 года, напомнил генсек ООН.

“Позиция Организации Объединенных Наций однозначна: Мы привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, - заявил он, призвав к скорейшему миру на основе устава ООН и уважения территориальной целостности Украины.