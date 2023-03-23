Правительство Литвы предложило жестче наказывать за ввоз налички из Беларуси

Опубликовано: 23.03.2023 09:11 , Обновлено: 23.03.2023

Правительство Литвы 22 марта предложило ужесточить наказание за незаконный ввоз наличных денег из Беларуси и России. Об этом сообщило LRT.

Речь идет об увеличении штрафов за за недостоверную информацию о происхождении денег, их владельцах и целях использования.

Так, власти Литвы предложили штрафовать на сумму от 390 до 1, 2 тыс. евро за первое нарушение и от 1,04 тыс. до 3,9 тыс. евро — за повторное. А также конфисковать деньги, если они «не принадлежат лицу, перевозящему их через границу».

В правительстве страны объяснили свое решение «участившимися случаями» ввоза из Беларуси и России наличных денег, «связанных с преступной деятельностью и войной в Украине» и «разбитых на мелкие суммы», пишет LRT.

«Во многих случаях люди пересекают границу группами, чтобы избежать необходимости декларировать наличные деньги. Они делят перевозимые ими суммы на более мелкие, не превышающие 10 000 евро», — объяснили в Министерстве финансов Литвы.

Теперь правительство должно предложить сейму срочно принять поправки в законодательные акты.