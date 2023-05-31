Появилось видео взрыва у КПП «Три сестры» на границе Беларуси, Украины и России
В интернете появилось видео взрыва на границе Беларуси, Украины и России, у контрольно-пропускного пункта, неформально называемого "Три сестры", в честь расположенного рядом Монумента Дружбы. По предварительным данным, авиационная бомба была сброшена на участок дороги, которая ведёт в Черниговскую область Украины.
Видеокадры взрыва, сняты, вероятнее всего, с коптера, появились накануне в российских СМИ, в частности, в телеграм-канале “Военкоры Русской Весны”.
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Авторы тг-канала утверждают, что таким образом российские военные “уничтожили путь врага, который он мог бы когда-то попытаться использовать для попыток атак”.
Официальные лица данную информацию пока не комментировали, однако в российских и украинских СМИ говорят о том, что подрыв на границе организовали военно-космические силы России.
“Символично, что справа от места взрыва до сих пор стоит стела “Три сестры” (её на видео можно увидеть в правом нижнем углу - ред.), которая в советские времена символизировала дружбу Украины, России и Беларуси”, – прокомментировал видео авиаудара украинский журналист Андрей Цаплиенко.
[info_b]Три Сестры (или Монумент Дружбы) - монумент, установленный в 1975 году на стыке границ трёх государств - Беларуси, России и Украины и символизирующий дружбу белорусского, русского и украинского народов. [/info_b]