"Потерял дар речи" - В Польше премьер провел секретное заседание Сейма. При чем тут Беларусь?

Опубликовано: 06.12.2025 09:29 , Обновлено: 06.12.2025

В Сейме Польши прошло засекреченное заседание, на котором премьер Дональд Туск раскрыл информацию, касающуюся национальной безопасности.

«Я лишился дара речи. Эта информация новая, шокирующая и складывается в единую картину. Она ясно показывает, с чем мы имеем дело», — заявил депутат от правящей «Гражданской коалиции» Витольд Зембачинский, покидая зал заседаний.

По данным источников Польского информационного агентства, премьер-министр рассказал на закрытом заседании о “крипто-скандалах и участии России в них”.

Впрочем депутаты от оппозиции не оценили такой ход правительства. Большинство правых раскритиковали премьер-министра Туска за то, что он засекретил дебаты.

«То, что премьер-министр сказал на заседании Сейма, следовало бы публично обсудить на несколько недель, а то и месяцев раньше», — заявил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.

«После тайного заседания Сейма мне вспомнился старый анекдот времён коммунизма. Человек, написавший на стене «Ярузельский — идиот», сидит в тюрьме. За оскорбление власти? Нет. За разглашение государственной тайны. Дональд Туск должен пасть ниц, благодаря Бога за то, что это заседание было тайным», — написал депутат ПиС Марцин Горала на странице X.

О чем говорил Туск?

Накануне тайного заседания президент Польши Навроцкий наложил вето на закон о регулировании криптовалют. Одна из его претензий - правительство получит слишком широкие полномочия и сможет закрывать доступ к криптовалютам и сервисам, связанным с ней, единолично.

В заявлении администрации президента Польши заявили, что положения закона угрожают свободам поляков, их имуществу и стабильности страны

Однако премьер-министр Дональд Туск утверждает, что преодоление президентского вето имеет решающее значение для национальной безопасности. Он пояснил, что закон предоставит инструменты для контроля над рынком. Туск обвинил российские и белорусские спецслужбы в активном использовании криптовалют для финансирования своей сети в Польше.

В Беларуси обвинения премьера Польши пока не комментировали.

Вето президента означает, что он вернул закон в Сейм с просьбой о пересмотре депутатами парламента. Сейм, однако, может преодолеть вето президента, повторно приняв законопроект большинством в три пятых голосов при наличии не менее половины от установленного законом числа депутатов парламента. Если в голосовании примут участие все депутаты парламента, для преодоления вето потребуется 276 голосов.