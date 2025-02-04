Посольство в Японии объявило приостановку приема белорусов по консульским вопросам

Опубликовано: 04.02.2025 17:45 , Обновлено: 04.02.2025

Посольство Беларуси в Японии с 10 февраля 2025 года приостановит прием граждан РБ и иностранцев по консульским вопросам. В дипломатическом представительстве рассказали, куда можно обращаться за помощью.

“Посольство Республики Беларусь в Японии с 10 февраля 2025 года приостанавливает прием граждан Республики Беларусь и иностранных граждан по консульским вопросам”, - [link href=“https://japan.mfa.gov.by/ru/embassy/news/f7d9230cc0c28657.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте посольства.

Там пообещали дополнительно проинформировать о возобновлении работы консульской службы. Причины приостановки приема граждан в диппредставительстве не назвали.

Но сообщили, что белорусы могут обратиться за консульской помощью в любое ближайшее загранучреждение РБ.